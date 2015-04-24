东南亚股市：多数收高，全球油价上涨拉抬能源类股

路透曼谷4月24日 - 东南亚股市周五多数上涨，因全球油价走扬，拉 抬能源相关类股，扶助马来西亚股市终结两日跌势，菲律宾股市则收在逾 一周高位。 马来西亚股市 收涨0.9%，报1,862.58点，逼近4月21日触及的 逾七个月最高收盘。该股指周线上涨将近1%，连续第六周收涨。 石油与天然气服务企业Sapurakencana Petroleum 跳升6.3 %，在MSCI明晟东南亚指数 中百分比涨幅最高。 菲律宾股市 涨0.7%，报7,947.25点，为4月16日以来最高收盘 位。菲股周线几近收平，上周则是下跌2.2%。 泰国股市 收升0.7%，该国最大能源企业PTT 领涨， 泰股周线跌幅缩减至0.7%。投资人将从下周三泰国货币政策委员会会议中 寻找利率走向的线索。 新加坡股市 周线下跌0.4%，连续五周的涨势告终；印尼股市 上扬0.5%，逆转上周跌势；越南股市 则是下跌0.5%。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 427.35 3.56 +0.84 +4.04 410.77 新加坡 3513.00 10.25 +0.29 +4.39 3365.15 马来西亚 1862.58 16.50 +0.89 +5.75 1761.25 泰国 1555.46 10.62 +0.69 +3.86 1497.67 印尼 5435.36 -0.85 -0.02 +3.99 5226.95 菲律宾 7947.25 55.20 +0.70 +9.91 7230.57 越南 565.77 4.52 +0.81 +3.69 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)