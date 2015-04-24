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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 19:34 BJT

东南亚股市：多数收高，全球油价上涨拉抬能源类股

路透曼谷4月24日 - 东南亚股市周五多数上涨，因全球油价走扬，拉
抬能源相关类股，扶助马来西亚股市终结两日跌势，菲律宾股市则收在逾
一周高位。
    
    马来西亚股市 收涨0.9%，报1,862.58点，逼近4月21日触及的
逾七个月最高收盘。该股指周线上涨将近1%，连续第六周收涨。 
    
    石油与天然气服务企业Sapurakencana Petroleum 跳升6.3
%，在MSCI明晟东南亚指数 中百分比涨幅最高。
    
    菲律宾股市 涨0.7%，报7,947.25点，为4月16日以来最高收盘
位。菲股周线几近收平，上周则是下跌2.2%。
    
    泰国股市 收升0.7%，该国最大能源企业PTT 领涨，
泰股周线跌幅缩减至0.7%。投资人将从下周三泰国货币政策委员会会议中
寻找利率走向的线索。
    
    新加坡股市 周线下跌0.4%，连续五周的涨势告终；印尼股市
 上扬0.5%，逆转上周跌势；越南股市 则是下跌0.5%。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   427.35     3.56   +0.84  
 +4.04   410.77
    新加坡                   3513.00    10.25   +0.29  
 +4.39  3365.15
    马来西亚                  1862.58    16.50   +0.89  
 +5.75  1761.25
    泰国                      1555.46    10.62   +0.69  
 +3.86  1497.67
    印尼                      5435.36    -0.85   -0.02  
 +3.99  5226.95
    菲律宾                     7947.25    55.20   +0.70  
 +9.91  7230.57
    越南                        565.77     4.52   +0.81  
 +3.69   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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