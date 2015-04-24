欧洲个股：汇丰银行预期今年能就解决过去经营管理问题取得进展

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦4月24日 - 汇丰银行 表示，预计今年能够就解决之前的经营管理问题有所进展。
“近期的事件显示，有一系列遗留下来的问题有待解决。我们在2015年会在这方面有进一步的进展，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示。
欧智华也表示，经营全球企业模式的成本近年来也大幅攀升，这使得汇丰需修正在2011年设定的目标。
“这些成本不会消失，也不太可能减少，它们反而是全球银行业的新常态，”他表示。
另外，汇丰资深独立董事Simon Robertson表示，该行董事会团结一致支持汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)与行政总裁欧智华，全体董事会对他们充满信心。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。