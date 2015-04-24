欧洲个股：汇丰银行预期今年能就解决过去经营管理问题取得进展

路透伦敦4月24日 - 汇丰银行 表示，预计今年能够就解决之前的经营管理问题有所进展。

“近期的事件显示，有一系列遗留下来的问题有待解决。我们在2015年会在这方面有进一步的进展，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示。

欧智华也表示，经营全球企业模式的成本近年来也大幅攀升，这使得汇丰需修正在2011年设定的目标。

“这些成本不会消失，也不太可能减少，它们反而是全球银行业的新常态，”他表示。

另外，汇丰资深独立董事Simon Robertson表示，该行董事会团结一致支持汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)与行政总裁欧智华，全体董事会对他们充满信心。(完)