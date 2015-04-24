马来西亚期市：棕榈油期货因马币升值而收低，但周线连两周上扬

路透吉隆坡4月24日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，未能守住稍早 时的涨幅，因马币(林吉特)上涨；但需求料将强劲的预期，抑制了价格跌 幅，并帮助棕榈油连续第二周周线上升。 指标7月合约 收低0.2%至每吨2,154马币，交投区间在2,144 -2,176马币。 “马币汇率真的很强，而产量也将更多。这本来应该拖累价格下跌， 但事实上并没有，”吉隆坡一位交易商说。 “大家都感到困惑...棕榈油在交投方向不明确当中收低。” 指标合约本周上涨0.5%，为连续第二周上扬。 成交量为52,343口，远高于35,000口的均量。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)