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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 20:20 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货因马币升值而收低，但周线连两周上扬

路透吉隆坡4月24日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，未能守住稍早
时的涨幅，因马币(林吉特)上涨；但需求料将强劲的预期，抑制了价格跌
幅，并帮助棕榈油连续第二周周线上升。
    
    指标7月合约 收低0.2%至每吨2,154马币，交投区间在2,144
-2,176马币。
    
    “马币汇率真的很强，而产量也将更多。这本来应该拖累价格下跌，
但事实上并没有，”吉隆坡一位交易商说。
    
    “大家都感到困惑...棕榈油在交投方向不明确当中收低。”
    
    指标合约本周上涨0.5%，为连续第二周上扬。
    
    成交量为52,343口，远高于35,000口的均量。(完)
      
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 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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