国际油市：亚洲柴油价差仍维持低档，因需求受到抑制

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡4月24日 - 亚洲柴油价差料仍将较前几年疲弱，交易商表 示，尽管油价下跌，需求尚未回升。 “鲜有迹象显示，油价走疲引发消费出现结构性劲增，”能源谘询公 司FGE周五在报告中指出。 “几个新兴经济体藉机对油品零售价加税，以及/或者减少补贴。这 项因素再加上多数货币兑美元走疲，导致美元计价原油价格下跌对油品需 求所带来的影响相应减弱。” 交易商们指出，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals可能 已出售4万吨航煤，5月18-20日装运，较新加坡报价每桶贴水约1.20美元 ，但这可能无法获得证实。 在新加坡现货方面，各有一笔柴油及航煤成交。 兴隆自雪佛龙(Chevron)买进20万桶含硫500ppm柴油，5月9-13日装运 ，较新加坡报价每桶贴水0.50美元。 兴隆自BP买进10万桶航煤，5月9-13日装运，较新加坡平均报价每桶 贴水0.70美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。