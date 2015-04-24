国际油市：亚洲柴油价差仍维持低档，因需求受到抑制

路透新加坡4月24日 - 亚洲柴油价差料仍将较前几年疲弱，交易商表 示，尽管油价下跌，需求尚未回升。 “鲜有迹象显示，油价走疲引发消费出现结构性劲增，”能源谘询公 司FGE周五在报告中指出。 “几个新兴经济体藉机对油品零售价加税，以及/或者减少补贴。这 项因素再加上多数货币兑美元走疲，导致美元计价原油价格下跌对油品需 求所带来的影响相应减弱。” 交易商们指出，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals可能 已出售4万吨航煤，5月18-20日装运，较新加坡报价每桶贴水约1.20美元 ，但这可能无法获得证实。 在新加坡现货方面，各有一笔柴油及航煤成交。 兴隆自雪佛龙(Chevron)买进20万桶含硫500ppm柴油，5月9-13日装运 ，较新加坡报价每桶贴水0.50美元。 兴隆自BP买进10万桶航煤，5月9-13日装运，较新加坡平均报价每桶 贴水0.70美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)