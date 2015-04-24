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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 20:24 BJT

国际油市：亚洲柴油价差仍维持低档，因需求受到抑制

路透新加坡4月24日 - 亚洲柴油价差料仍将较前几年疲弱，交易商表
示，尽管油价下跌，需求尚未回升。
    
    “鲜有迹象显示，油价走疲引发消费出现结构性劲增，”能源谘询公
司FGE周五在报告中指出。
    
    “几个新兴经济体藉机对油品零售价加税，以及/或者减少补贴。这
项因素再加上多数货币兑美元走疲，导致美元计价原油价格下跌对油品需
求所带来的影响相应减弱。”
    
    交易商们指出，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals可能
已出售4万吨航煤，5月18-20日装运，较新加坡报价每桶贴水约1.20美元
，但这可能无法获得证实。
    
    在新加坡现货方面，各有一笔柴油及航煤成交。
    
    兴隆自雪佛龙(Chevron)买进20万桶含硫500ppm柴油，5月9-13日装运
，较新加坡报价每桶贴水0.50美元。
    
    兴隆自BP买进10万桶航煤，5月9-13日装运，较新加坡平均报价每桶
贴水0.70美元。(完)
  
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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