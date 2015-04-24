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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 21:37 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，6月上半月料供应充裕

路透新加坡/东京4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下滑至每吨96.
85美元，反映出6月上半月供应充裕的可能性，因西方向亚洲的供应量仍
相当稳定。
    
    交易商密切关注来自欧洲与地中海地区的西方供应，盖过亚洲稳定的
需求。
    
    以日本的Maruzen为例，在产能全开的情况下，其每年以石脑油为原
料制造石化产品的裂解量为52.5万吨。
    
    Maruzen资深官员表示，韩国裂解业者维修(导致石化供应紧俏)提升
了石化业的利润。
    
    但他警告称，一旦维修季节结束，石化业利润就会下滑，因为乙烯将
恢复供应。
    
    台湾的中国石油求购船期为6月1-20日的全馏分石脑油与重质石脑油
，目的地为高雄，截标日期为4月27日，投标期限为4月28日。
    
    此前台塑石化同样求购重质石脑油。
    
    新加坡现货交易方面，有四笔汽油交易达成，但无石脑油交易。
    
    BP向维多购买一批92号汽油船货，船期为5月9-13日，由马来西亚Tan
jung Bin出货，每桶较新加坡报价升水1.98美元。
    
    Gunvor与中国石油各自向维多购买92号汽油船货，船期为5月20-24日
，从新加坡出货，价格为每桶79.18美元。
    
    Lukoil向雪佛龙(Chevron)购买92号汽油船货，船期为5月9-13日，从
新加坡出货，价格为每桶79.50美元。(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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