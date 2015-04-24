国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，6月上半月料供应充裕

路透新加坡/东京4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下滑至每吨96. 85美元，反映出6月上半月供应充裕的可能性，因西方向亚洲的供应量仍 相当稳定。 交易商密切关注来自欧洲与地中海地区的西方供应，盖过亚洲稳定的 需求。 以日本的Maruzen为例，在产能全开的情况下，其每年以石脑油为原 料制造石化产品的裂解量为52.5万吨。 Maruzen资深官员表示，韩国裂解业者维修(导致石化供应紧俏)提升 了石化业的利润。 但他警告称，一旦维修季节结束，石化业利润就会下滑，因为乙烯将 恢复供应。 台湾的中国石油求购船期为6月1-20日的全馏分石脑油与重质石脑油 ，目的地为高雄，截标日期为4月27日，投标期限为4月28日。 此前台塑石化同样求购重质石脑油。 新加坡现货交易方面，有四笔汽油交易达成，但无石脑油交易。 BP向维多购买一批92号汽油船货，船期为5月9-13日，由马来西亚Tan jung Bin出货，每桶较新加坡报价升水1.98美元。 Gunvor与中国石油各自向维多购买92号汽油船货，船期为5月20-24日 ，从新加坡出货，价格为每桶79.18美元。 Lukoil向雪佛龙(Chevron)购买92号汽油船货，船期为5月9-13日，从 新加坡出货，价格为每桶79.50美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)