美国数据：3月企业投资支出计划下降0.5%，连续第七个月下滑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
2月前值为上扬0.3%。该数据的下修，加上3月数据表现疲弱，可能令分析师削减对美国第一季GDP的成长预估，目前预估第一季GDP环比年率介于增长0.5-2%之间。
运输设备订单大增，提振了3月整体耐久财订单较2月增长4.0%。
这是自去年7月以来最大增幅，2月时则是下滑1.4%。(完) (编译 审校 龚芳/李婷仪/陈宗琦)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。