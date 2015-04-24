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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 21:11 BJT

美国数据：3月企业投资支出计划下降0.5%，连续第七个月下滑

2月前值为上扬0.3%。该数据的下修，加上3月数据表现疲弱，可能令分析师削减对美国第一季GDP的成长预估，目前预估第一季GDP环比年率介于增长0.5-2%之间。

运输设备订单大增，提振了3月整体耐久财订单较2月增长4.0%。

这是自去年7月以来最大增幅，2月时则是下滑1.4%。(完) (编译 审校 龚芳/李婷仪/陈宗琦)

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