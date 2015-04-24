企业并购：Comcast放弃450亿美元收购时代华纳有线计划

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月24日 - Comcast Corp 周五放弃以450亿美元收购时代华纳有线 的计划，称这笔交易系建立在美国政府是否同意的基础上，如果政府不同意，两家公司将放弃这项并购。
这项交易遭受部分政治人物、媒体企业高管以及立场各异的消费者与行业团体的抨击，外界担心并购将形成一个庞大的企业体，对美国民众线上与电视收视内容掌控过大权力。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。