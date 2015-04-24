企业并购：Comcast放弃450亿美元收购时代华纳有线计划

路透4月24日 - Comcast Corp 周五放弃以450亿美元收购时代华纳有线 的计划，称这笔交易系建立在美国政府是否同意的基础上，如果政府不同意，两家公司将放弃这项并购。

这项交易遭受部分政治人物、媒体企业高管以及立场各异的消费者与行业团体的抨击，外界担心并购将形成一个庞大的企业体，对美国民众线上与电视收视内容掌控过大权力。(完)