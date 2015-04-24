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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 21:44 BJT

美国股市：开盘上扬，亚马逊及微软等科技类股劲扬

路透纽约4月24日 - 美国股市周五开盘上涨，科技巨擘谷歌(Google) 、亚马逊(Amazon.com) 与微软(Microsoft) 业绩表现强劲，令Nasdaq指数可望延续涨势，上日该股指刷新15年高点。

道琼工业指数 上涨19.62点，或0.11%，报18,078.31点；标普500指数 上涨5.87点，或0.28%，报2,118.8点；Nasdaq综合股价指数 上涨40.89点，或0.81%，报5,096.95点。(完)

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