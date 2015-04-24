美国股市：开盘上扬，亚马逊及微软等科技类股劲扬

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约4月24日 - 美国股市周五开盘上涨，科技巨擘谷歌(Google) 、亚马逊(Amazon.com) 与微软(Microsoft) 业绩表现强劲，令Nasdaq指数可望延续涨势，上日该股指刷新15年高点。
道琼工业指数 上涨19.62点，或0.11%，报18,078.31点；标普500指数 上涨5.87点，或0.28%，报2,118.8点；Nasdaq综合股价指数 上涨40.89点，或0.81%，报5,096.95点。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。