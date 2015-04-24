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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 23:15 BJT

表格：美国3月建筑许可被上修至下降5.4%，年率为104.2万户

路透4月24日 - 美国商务部周五将4月16日公布的3月建筑许可修正至下降5.4%，年率为104.2万户。之前公布的数据为下降5.7%，年率为103.9万户。

经季节调整后的建筑许可如下:

变动百分比(%) 3月 前值 2月 1月 15年3月/14年3月 前值

建筑许可 -5.4 -5.7 4.0 4.0 3.2 2.9

年率(千户) 3月 前值 2月 1月 15年3月/14年3月 前值

建筑许可　 1,042 1,039 1,102 1,102 1,010 1,010

建筑许可(千户) 3月 前值 2月 1月 15年3月/14年3月 前值

独栋房屋 640 636 623 623 611 611

多户房屋 402 403 479 479 399 399(完)

(编译 母红 审校 李军)

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