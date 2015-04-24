表格：美国3月建筑许可被上修至下降5.4%，年率为104.2万户

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月24日 - 美国商务部周五将4月16日公布的3月建筑许可修正至下降5.4%，年率为104.2万户。之前公布的数据为下降5.7%，年率为103.9万户。
经季节调整后的建筑许可如下:
变动百分比(%) 3月 前值 2月 1月 15年3月/14年3月 前值
建筑许可 -5.4 -5.7 4.0 4.0 3.2 2.9
年率(千户) 3月 前值 2月 1月 15年3月/14年3月 前值
建筑许可 1,042 1,039 1,102 1,102 1,010 1,010
建筑许可(千户) 3月 前值 2月 1月 15年3月/14年3月 前值
独栋房屋 640 636 623 623 611 611
多户房屋 402 403 479 479 399 399(完)
(编译 母红 审校 李军)
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