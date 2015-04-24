欧元债市：德债收益率持稳，但本周料创今年以来单周最大升幅

路透伦敦4月24日 - 德国公债收益率(殖利率)周五持稳，但本周可能录得今年以来最大单周升幅，因希腊短期内违约的担忧减轻，但策略师仍认为欧洲央行的购债计划会压低德债收益率。
希腊周五对于国际金主要求的部分重要改革作出让步，以换得新的资金。德国总理梅克尔周四称必须采取一切措施，防止希腊在与国际贷款人达成资金换改革协议之前就资金告罄。
德国总理梅克尔周四表示，必须竭尽所能避免希腊弹尽粮绝，但欧元区财长周五向希腊政府指出，在希腊同意全面经济改革计划前不会得到进一步援助。
有关希腊即将违约的担忧消退，因希腊政府已通过临时性交易动用了公共储备，且要求各国家实体将闲置现金放到希腊央行，看似希腊至6月都有足够资金偿债。
交易商称，此举推动投资者抛售高评级的德债，买入具有更高收益率的周边债，但经济数据有好有坏牵制了一些走势。
周五公布的数据显示，德国4月IFO企业景气判断指数上升至将近一年最高水平，显示欧洲最大经济体--德国的经济在第二季有强劲开局。
德国10年期公债收益率 持稳在0.16%，本周大涨8个基点，有望录得今年以来最大周线涨幅。
“本周涨势主要受希腊动态推动，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略师Christian Lenk称。
但一些分析师仍预计，德债收益率将降至零，甚至是负值区域，因欧洲央行购债计划确保了稳定的需求。上周德债收益率触及0.05%的纪录低点。
意大利 和西班牙10年期公债 收益率周五均小涨3个基点，分别报1.43%和1.40%，本周缩窄同指标德债的收益率差。
希腊10年期公债收益率 周五小升至12.69%，但本周跌逾30个基点。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)