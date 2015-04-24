欧洲汇市：英镑兑美元触及五周高位，鲜有英国选举忧虑迹象

路透伦敦4月24日 - 英镑兑美元周五劲升至五周高位，和其他全球主要货币一起跑赢美元，且令人怀疑英国大选前的不确定性将打压英镑的说法。

据称对冲基金为英镑买盘来源之一，英镑兑美元本周有望录得1.5%的升幅，并创五年前英国大选后以来的最大两周升幅。

在1521 GMT，英镑兑美元攀升0.8%，至1.5167美元，为3月18日以来最高。上周英镑触及五年低点1.4580。

“在今年初以来，策略师也在说英国选举的任何结果都不利英镑，”Millennium Global投资组合联席主管Richard Benson表示，该公司管理主权财富基金和其他主要机构的外汇敞口。

“我们认为，例如，工党在选举中胜出的话，将会采取更宽松的货币政策，可能促使英国央行提早升息，这将对英镑有利。对英镑不利的是，英国无法组建政府。”

最近有几家银行公布研究报告暗示，英镑风险溢价在上升，因为5月7日选举结果几乎笃定将选出一个无多数议会，从而产生具有潜在不稳定的联合政府。

尽管欧元兑美元升至两周高位，但英镑兑欧元也上涨0.33%，至0.7167英镑。