欧洲汇市：英镑兑美元触及五周高位，鲜有英国选举忧虑迹象

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦4月24日 - 英镑兑美元周五劲升至五周高位，和其他全球主要货币一起跑赢美元，且令人怀疑英国大选前的不确定性将打压英镑的说法。
据称对冲基金为英镑买盘来源之一，英镑兑美元本周有望录得1.5%的升幅，并创五年前英国大选后以来的最大两周升幅。
在1521 GMT，英镑兑美元攀升0.8%，至1.5167美元，为3月18日以来最高。上周英镑触及五年低点1.4580。
“在今年初以来，策略师也在说英国选举的任何结果都不利英镑，”Millennium Global投资组合联席主管Richard Benson表示，该公司管理主权财富基金和其他主要机构的外汇敞口。
“我们认为，例如，工党在选举中胜出的话，将会采取更宽松的货币政策，可能促使英国央行提早升息，这将对英镑有利。对英镑不利的是，英国无法组建政府。”
最近有几家银行公布研究报告暗示，英镑风险溢价在上升，因为5月7日选举结果几乎笃定将选出一个无多数议会，从而产生具有潜在不稳定的联合政府。
尽管欧元兑美元升至两周高位，但英镑兑欧元也上涨0.33%，至0.7167英镑。
交易商下周关注焦点将是英国选情。另一个变数可能来自欧洲最大银行汇丰 。继银行业出现监管和结构性调整后，汇丰正在审视是否应将总部迁出英国。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。