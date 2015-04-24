金属期市：期铜上涨，因上海铜库存减少和美元回落

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 上海铜库存降至2月来最低水平
* 股市走强和美元走弱，提振风险意愿
* 扶助抵销疲弱的中国制造业数据
路透伦敦4月24日 - 期铜价格周五上涨，受助于上海铜库存大幅减少和美元走低，抵销中国制造业数据疲弱带来的压力。中国制造业数据拖累期铜本周跌至一个月低位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 跳涨约4%，至四周高位13,285美元，因预计市场供需更平衡，回补空头也为市场助力。
期镍周五收报每吨13,195美元，较周四收报的12,705美元劲升3.9%。
上海期货交易所仓库铜库存过去一周减少9.8%，至208,285吨，为2月来最低水平。在今年迄今大部份时间，LME铜库存增加，保持在大约30万吨。
“铜市超卖...基本面正在改善。我要强调的是，上海期货交易所铜库存大幅减少。今年矿场产出将非常令人失望，铜价将在未来6-12个月上升，”Natixis商品研究部主管Nic Brown说。
三个月期铜 收涨1.5%，报每吨6,030美元，周四收报5,940美元，当日盘中跌至3月20日来最低每吨5,864.50美元。
美元走低，对非美国公司来说，以美元计价的商品价格更便宜，这扶助金属市场表现。
“在第二季期间，我们预计(金属)价格大部份上涨，受助于美元走势，”INTL FCStone资深商品顾问Edward Meir称。
期铝 劲涨2.5%，收报每吨1,822美元。
期锡 收涨2.1%，报15,800美元，为一周最高，受助于印尼生产商减产。
期锌 上涨1%，收报2,245美元。期铅 上扬1.7%，收报2,064美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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