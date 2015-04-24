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市场报道 | 2015年 4月 25日 星期六 03:20 BJT

纽约期市：期棉触及两周高位，昨日市场上涨后有跟进买盘

路透纽约4月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及两周高位，在昨
日市场上涨后有跟进买盘。技术面前景改善吸引投机者资金流入，上日棉
花市场录得逾两年来最大单日升幅。
    
    “当成交量上升，未平仓合约增加，这肯定不是利空的行情，”East
ern Trading董事长和合伙人Jordan Lea说。
                
    交投最活跃的7月期棉合约  收涨0.89美分，或1.4%，报
每磅66.34美分，盘中交投在65.20-66.59美分区间，后者为4月9日来最高
水平。 
    
    近月棉花合约较远月合约贴水CT-1=R上升至0.94美分。
    
    数据显示，上日未平仓合约增加3,246口，至171,327口。
    
    美元指数 下滑0.38%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommo
dity CRB指数 上涨0.16%。
    
    投机者持有的净多头仓位增加至38,775口，上周为28,126口。
    
    交投最活跃的7月期棉合约 相对强弱指标升至62.39。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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