纽约期市：期棉触及两周高位，昨日市场上涨后有跟进买盘

路透纽约4月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及两周高位，在昨 日市场上涨后有跟进买盘。技术面前景改善吸引投机者资金流入，上日棉 花市场录得逾两年来最大单日升幅。 “当成交量上升，未平仓合约增加，这肯定不是利空的行情，”East ern Trading董事长和合伙人Jordan Lea说。 交投最活跃的7月期棉合约 收涨0.89美分，或1.4%，报 每磅66.34美分，盘中交投在65.20-66.59美分区间，后者为4月9日来最高 水平。 近月棉花合约较远月合约贴水CT-1=R上升至0.94美分。 数据显示，上日未平仓合约增加3,246口，至171,327口。 美元指数 下滑0.38%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommo dity CRB指数 上涨0.16%。 投机者持有的净多头仓位增加至38,775口，上周为28,126口。 交投最活跃的7月期棉合约 相对强弱指标升至62.39。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)