国际油市：布兰特原油升至四个半月高位，美国原油连涨六周

* 沙特为首的联军继续轰炸也门，推高布兰特原油

* 美国原油下跌，但连涨第六周

* 油企和金融市场人士对油价跌势是否结束意见分歧

路透纽约4月24日 - 油价周五涨跌互见，布兰特原油触及四个半月高位，因也门冲突持续，而美国原油下挫，因担心库存将继续上升，但两份原油合约本周均上涨。

也门敌对派系在该国南部和中部的冲突升级，而沙特为首的联军继续空袭胡塞叛军，令人更担心中东原油供应的安全问题。

美元走低，扶助支撑布兰特原油，且阻止美国原油进一步下跌。

尽管美国原油和燃料需求，特别是汽油需求，在夏季驾驶季节来临前将增加，但对下周美国原油库存可能触及纪录新高的忧虑打压美国原油价格。

布兰特原油 收高0.43美元，报每桶65.28美元，此前触及12月10日来最高65.80美元。布兰特原油本周上涨3%，连涨第三周。

美国原油 收低0.59美元，报每桶57.15美元，从周四触及58.41美元的今年高位回落。美国原油连升第六周，为2014年第一季来最长升势。本周上涨2.5%。

油企和金融市场人士对油价跌势是否结束意见分歧，金融市场人士押注原油市场复苏将较行业预期的更快。

周五，法国兴业银行将今年布兰特原油均价预估上调4.33美元，至每桶59.54美元，将今年美国原油均价预估上调4.28美元，至每桶53.62美元。

一些分析师警告称，近期油价上涨可能鼓舞更多美国页岩油生产活动。