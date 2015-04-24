美国股市: 道琼工业指数收高0.12%，Nasdaq指数上涨0.71%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约4月24日 - 美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。
道琼工业指数 收高21.45点，或0.12%，至18,080.14点；标准普尔500指数 上涨4.76点，或0.23%，至2,117.69点；Nasdaq指数 上扬36.02点，或0.71%，至5,092.09点。
本周，道指上涨1.4%，标普500指数上扬1.8%，Nasdaq指数劲涨3.3%。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。