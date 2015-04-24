美国股市: 道琼工业指数收高0.12%，Nasdaq指数上涨0.71%

路透纽约4月24日 - 美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。

道琼工业指数 收高21.45点，或0.12%，至18,080.14点；标准普尔500指数 上涨4.76点，或0.23%，至2,117.69点；Nasdaq指数 上扬36.02点，或0.71%，至5,092.09点。

本周，道指上涨1.4%，标普500指数上扬1.8%，Nasdaq指数劲涨3.3%。(完)