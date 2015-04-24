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市场报道 | 2015年 4月 25日 星期六 05:09 BJT

加拿大股市：微幅上涨，基本金属类股上涨抵销金矿股下跌

路透多伦多4月24日 - 加拿大主要股指周五微幅上涨，本周小升0.3%，因基本金属类股上涨，抵销金矿股下跌的影响。金价跌至一个月低位，拖累金矿股下滑。

金融股上升扶助加拿大主要股指保持在平盘上方，但油气股下挫也带来压力。

今日对股指升势扶助最大个股包括First Quantum Minerals Ltd 和多元化矿商Teck Resources Ltd ，分别劲涨6%和6.3%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨15.98点，或0.10%，报15,408.33点。10大类股中有八种收涨。(完)

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