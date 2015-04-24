加拿大股市：微幅上涨，基本金属类股上涨抵销金矿股下跌

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多4月24日 - 加拿大主要股指周五微幅上涨，本周小升0.3%，因基本金属类股上涨，抵销金矿股下跌的影响。金价跌至一个月低位，拖累金矿股下滑。
金融股上升扶助加拿大主要股指保持在平盘上方，但油气股下挫也带来压力。
今日对股指升势扶助最大个股包括First Quantum Minerals Ltd 和多元化矿商Teck Resources Ltd ，分别劲涨6%和6.3%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨15.98点，或0.10%，报15,408.33点。10大类股中有八种收涨。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。