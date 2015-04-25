中国债市：建行将放贷给天威集团应对违约危机，但规模期限未定--财新

路透上海4月25日 - 中国首例国企违约债券--保定天威集团中票(11天威MTN2)付息或现转机。据财新网周六引述知情人士称，经中国央行出面协调，天威中票主承销商--建设银行 同意放贷给天威集团应对违约危机，但贷款规模和期限都未确定。

报导并援引知情人士指出，建行自己也是天威债的债券持有人，“一个口袋出，一个口袋进。”

中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。

建设银行周三曾公告，11天威MTN2 持有人会议将于5月13日召开，会议将由中票持有人表决关于天威集团未按期兑付利息相关事项的议案。

此外周三联合资信宣布下调保定天威集团的主体信用等级以及11天威MTN1 和11天威MTN2的债项评级，均由B下调至C。

此次未按期付息所涉及中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%，应付利息金额为8,550万元。

天威集团在银行间市场公开发行的另一期中期票据11天威MTN1在今年2月已如期付息。该期债发行总额10亿元，票面利率5.85%，将于2016年2月24日到期。

天威集团之前的公告称，将继续努力通过资产处置等各种方式筹措偿付资金。积极配合召集人召开持有人会议，参与商议违约后投资者保护措施。

此前影响比较大的债券违约事件包括超日债和湘鄂债。前者以投资者将获得本息全额兑付“大团圆”结局告收；中科云网 因无法按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项，成为公募债券市场首例发生本金违约的债券。

而中国经济的下行压力令中国企业海外发行的债券亦面临信用风险，陷于财困的中国小型房地产商--佳兆业 近日表示，公司两笔分别于2017年及2018年到期的美元优先票据，未有如期支付相关应付利息，总计涉及5,160万美元利息。

2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。