重温稿-中国债市：建行将放贷给天威集团应对违约危机，但规模期限未定--财新

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透上海4月25日 - 中国首例国企违约债券--保定天威集团中票(11天威MTN2)付息或现转机。据财新网周六引述知情人士称，经中国央行出面协调，天威中票主承销商--建设银行 同意放贷给天威集团应对违约危机，但贷款规模和期限都未确定。
报导并援引知情人士指出，建行自己也是天威债的债券持有人，“一个口袋出，一个口袋进。”
中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。
建设银行周三曾公告，11天威MTN2 持有人会议将于5月13日召开，会议将由中票持有人表决关于天威集团未按期兑付利息相关事项的议案。
此外周三联合资信宣布下调保定天威集团的主体信用等级以及11天威MTN1 和11天威MTN2的债项评级，均由B下调至C。
此次未按期付息所涉及中票为天威集团在2011年发行，期限五年，票面利率5.70%，应付利息金额为8,550万元。
天威集团在银行间市场公开发行的另一期中期票据11天威MTN1在今年2月已如期付息。该期债发行总额10亿元，票面利率5.85%，将于2016年2月24日到期。
天威集团之前的公告称，将继续努力通过资产处置等各种方式筹措偿付资金。积极配合召集人召开持有人会议，参与商议违约后投资者保护措施。
此前影响比较大的债券违约事件包括超日债和湘鄂债。前者以投资者将获得本息全额兑付“大团圆”结局告收；中科云网 因无法按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项，成为公募债券市场首例发生本金违约的债券。
而中国经济的下行压力令中国企业海外发行的债券亦面临信用风险，陷于财困的中国小型房地产商--佳兆业 近日表示，公司两笔分别于2017年及2018年到期的美元优先票据，未有如期支付相关应付利息，总计涉及5,160万美元利息。
2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。
保定天威集团成立于1995年，是以生产电力变压器为主导产品的大型电力装备制造企业集团，其前身为保定变压器厂，始建于1958年，2008年成为中国兵器装备集团公司成员企业。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。