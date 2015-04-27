背景资料：中国PPP模式发展政策背景一览

(本背景资料请搭配《焦点》中国政府力推基建投资PPP模式，社会资本谨慎以对“雾中花”)

路透北京4月27日 - 2013年的中国中共十八届三中全会明确提出，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营，让市场在资源配置中发挥决定性作用。随后，在2014年深化经济体制改革重点任务的意见中，提出加快发展混合所有制经济，建立政府和社会资本合作机制。

国务院常务会议日前决定在基础设施和公用事业领域开展特许经营，境内外法人均可参与投资运营基础设施并获得收益。中央在政策上为政府和社会资本合作（PPP）模式在中国的发展奠定了基础。

中国经济增速正进入一个新的更低的增长中枢，去年以来国家发改委持续推出大规模的基建投资项目，以期在房地产和制造业投资双双下滑的情况下，保持经济成功“转型”。而前期经济高速发展导致地方政府债台高筑，资金缺口成为难题，此时中央和政府力推PPP模式。

以下为中共十八届三中全会后，PPP发展的政策背景一览：

--2015年4月21日，国务院常务会议通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，提出在基础设施和公用事业领域开展特许经营，境内外法人均可参与投资运营基础设施并获得收益。

--2015年3月17日，国家发改委和国家开发银行对外发布了《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》，规定符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠等。

--2015年3月5日，政府工作报告提出要在基础设施等领域积极推广PPP模式；财政部年度预算报告亦提出要开展PPP示范项目建设，释放社会投资潜力。

--2014年12月2日，发改委发布《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》，随后公布《政府和社会资本合作项目通用合同指南(2014版)》。

--2014年11月29日，财政部印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知。

--2014年11月26日，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，提出建立健全PPP机制，推广PPP模式。

--2014年10月2日，国务院发布《关于加强地方政府性债务管理的意见》(43号文)，提出推广使用PPP模式。

--2014年9月24日，财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》。

--2014年8月31日，全国人大常委会通过修改预算法的决定，要求建立跨年度预算平衡机制，实行中长期财政规划预算，为实施长周期的PPP项目铺平了道路。该预算法已于2015年1月1日正式生效。

--2014年5月26日，财政部成立由副部长王保安担任组长的PPP工作领导小组，并举行第一次会议。

--2014年5月20日，国务院批转发展改革委关于2014年深化经济体制改革重点任务意见的通知，提出建立政府和社会资本合作机制。

--2013年11月，中共十八届三中全会提出，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营，PPP模式获得政策基础。（完）