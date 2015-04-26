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亚洲 | 2015年 4月 26日 星期日 09:19 BJT

尼泊尔灾情：地震导致的死亡人数跳增至1,805人--内政部

路透加德满都4月26日 - 尼泊尔内政部的一位官员周日称，尼泊尔地震导致的死亡人数已跳升至1,805人。

尼泊尔已呼吁各国提供援助，帮助其赈灾。

前述内政部官员称，在这次该国81年来最严重的地震中有4,718人受伤。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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