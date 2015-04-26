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亚洲 | 2015年 4月 26日 星期日 09:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.54 +1.19 +3.19 1751074

搜狐 67.54 +1.99 +3.04 1211149

网易 122.19 +3.26 +2.74 592266

百度 216.90 +4.62 +2.18 3355142

台湾

台湾积体电路 24.91 +0.61 +2.51 4813595

联电 2.37 +0.00 +0.00 116617

日月光 7.33 +0.03 +0.41 648164

硅品精密 8.26 -0.02 -0.24 1402310

和信超媒体 0.93 +0.03 +3.69 201923

友达 5.14 +0.08 +1.58 956591

中华电信 32.17 +0.06 +0.19 54358

台湾国际航电 46.19 -0.95 -2.02 2001022

香港

中国移动 75.00 +0.71 +0.96 184100

中国联通 19.41 +0.23 +1.20 169986

中国电信 77.53 +3.31 +4.46 16465

中芯国际 5.40 -0.06 -1.10 13259

电讯盈科 6.51 +0.03 +0.46 947

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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