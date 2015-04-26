欧洲个股：大众汽车董事长皮耶希辞职，标志一个时代结束

* 皮耶希夫妻辞职，立即生效

* 没有要求在危机会议上进行强制投票--消息人士

* 皮耶希副手Huber将担任代理董事长

* 这一变动提高了CEO文德恩担任董事长的机率

路透汉堡/法兰克福4月25日 - 二十多年来，皮耶希(Ferdinand Piech)在大众汽车堪称是位伟人，但他周六黯然辞去董事长职务，因为在他自己挑起的与CEO文德恩的较量中，他输了。对大众汽车 而言，这是一个时代的结束。

以前，皮耶希送走了不少招惹过他的高管，其中包括他亲手提拔的CEO继任者毕睿德(Bernd Pischetsrieder)。皮耶希现年78岁，是大众甲壳虫设计者费迪南德·保时捷(Ferdinand Porsche)的外孙。

但这次，谁都没想到，上周大众的筹划指导委员会(steering committee)举行的投票中，皮耶希被大家孤立了，结果是五票反对，一票赞同。劳工代表、德国下萨克森州、就连他的亲戚沃尔夫冈•保时捷(Wolfgang Porsche)都坚定地站到了文德恩那边。

“筹划指导委员会的委员们达成一致共识，认为继过去几周之后，成功合作所必需的相互信任已经不复存在，”该委员会周六在另一场会议后的声明中说。

资深工会会员Berthold Huber将接手董事长职务，直到选出新董事长为止。他说：“今天必须要消除不确定性了。筹划指导委员会以前和现在都很明白它所肩负的对大众公司和数千名员工的责任。”

有两位知情消息人士称，皮耶希直接提出了辞职，没有要求在10天后举行的委员会第二次危机会议上进行强制投票。

皮耶希辞职对其在大众的所有职务立即生效，包括监事会委员一职，他的第二任妻子Ursula也一样，她是在2012年加入了这个监事会。

“皮耶希的离开对大众权力架构来说是个剧变，有可能预示着这家全球最大车商之一的运营将发生何其大的变化，”分析机构Kelley Blue Book的分析师Karl Brauer说。

“最近几年，大众在追赶通用汽车和丰田的增长，在对全球最大汽车商头衔的争夺中，三家公司互不相让，难分仲伯。但大众在美国和巴西等市场的业务做得很艰难，加上利润率低于通用和丰田，说明它依然有许多工作要做。”

大众的这次管理层内斗曝光始于德国《明镜》周刊(Der Spiegel)本月的一篇报道。当时该周刊援引皮耶希的话称，他已“疏远”了CEO文恩德(Martin Winterkorn)。

文德恩现有的劳动合同将在2016年底到期，但上周支持他的协议内容包括承诺协商延长合同。

大众的内部人士认为，皮耶希的离开，让文德恩更有可能接替他成为董事长，而这原本是皮耶希不惜一切代价也要阻止的事情。那也为保时捷CEO兼大众管理委员会委员Matthias Mueller接任大众CEO留出余地。Mueller早已是被看好能接替文恩德的合适人选。(完) (编译 白云; 审校 李爽)