《美股一周展望》医疗保健类股财报公布在即，投资者寻求避险

路透纽约4月24日 - 医疗保健类股涨势已持续七年，2015年迄今表现居前，扶助推动整体股指升至纪录水准，但在等待该行业主要企业公布财报之际，交易员目前都在防备这类股票下跌。

迄今该行业公布财报的企业股价均上涨，许多投资者认为医保股还有进一步上涨空间。

但期权交易员目前不愿冒险，力求万全。一支主要医保类股上市交易基金(ETF)期权将防御力度调至接近最强的程度。

今年迄今，标普医保类分项指数 升8.7%，领涨标普各分类指数。2008年以来，该类股已飙升179%，整体标普500指数 涨135%。周四，医保股的强劲表现扶助推动标普500指数创下盘中纪录高点，亦把Nasdaq综合股指 推升至纪录收盘高位。

药企推出关键药品，且人口老龄化带来强劲需求，带动医保行业一系列并购活动，且预期还会有更多收购，这吸引了投资者的目光。

“难以打破医保领域的牛市行情，”专门投资医保领域的基金OrbiMed Advisors LLC创建合伙人Sven Borho表示。

“我担心的是，相对市场其他板块，医保板块表现突出的持续时间较长，”他说。即便如此，“医保股估值基本还没达到顶峰。”

该行业目前市盈率在18.8倍，标普股指整体市盈率为17.5倍。

但期权交易员为可能出现的下跌做准备。医保类股票基金Health Care Select Sector SPDR ETF的看跌期权4月明显增加。

日均看跌期权数量增加至16,000口，高于2015年前三个月9,000口的水准。据期权分析机构Trade Alert，看跌期权与看涨期权之比为4.6:1，为2007年初以来最高。

“实际上这只是因为投资者寻求保护其收益，”BMO Capital Markets资深股票衍生品交易员Max Breier表示。

下周将公布第一季财报的企业包括必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 、Boston Scientific 、美默克 、辉瑞 、 Gilead Sciences 和Celgene Corp 。

医疗设备厂商Boston Scientific是标普医保类股中表现第二好的个股，今年迄今股价涨了39%。据StarMine，预估最准确的分析师们称，该股可能实现20.4美分的每股盈余预估，或略低于这一水准。

据StarMine，Gilead每股盈余可能比分析师预估的2.3美元高0.22美元，必治妥施贵宝和Celgene可能比预估每股盈余高约1美分。

Borho称，相比企业财报，股价对有关医药研发或定价的评论反应可能更大。

华尔街分析师预计标普医保类企业将公布第一季获利增长10.2%，4月1日时预期为7.2%，去年10月时预期为12.4%。