尼泊尔灾情：珠峰大本营发现17具尸体--当地登山协会主席

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透加德满都4月26日 - 一位登山活动负责人称，珠穆朗玛峰大本营已发现17具尸体。周六尼泊尔发生地震导致珠峰发生雪崩，数百名登山者被困。
尼泊尔登山协会主席Ang Tshering Sherpa对路透表示，周日上午运送伤员的第一架直升机从加德满都飞往珠峰大本营。珠峰大本营至少有61人受伤。
珠峰发生的雪崩埋没了大本营的部分营地。当时登山者们正在通往珠峰的主路附近集结。
来自美国的登山者John Reiter称，有几十人受伤很严重，他们中间许多人是头部受伤。“时间已过去约18个小时了，”他对CNN表示。
一位印度军方发言人早前表示，周六地震发生后几个小时后，一个登山队发现了18具尸体。尼泊尔旅游部只能证实其中10人的身份，但发言人Gyanendra Shrestha称，死亡人数还可能上升。
尼泊尔旅游部官员估计，地震发生时，至少有1,000名登山者在珠峰大本营里和珠峰山上，其中约有400名外国人。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。