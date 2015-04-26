欧洲政经：德国暗示在准备应对希腊问题的B计划

* 希腊面临向债权人提交改革清单的压力

* 斯洛文尼亚表示，财长们也许应该要为希腊违约做好准备

路透里加4月25日 - 德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六暗示，德国在为希腊可能违约做准备，他并提到1989年两德统一计划就是在保密状态下制定的。

周五朔伊布勒与欧元区财长就希腊问题举行了一次讨论激烈的会议。在之后的记者会上，他被问到，欧元区财长是否在制定一项“B计划”，以防希腊融资协商失败。

“对于负责任的政治人士，你都不应该问有关另外选择的问题，”朔伊布勒回答道，他还补充称，对于未来会发生什么，一个人只需要发挥他的想象力就可以了。

他暗示，如果他肯定地回答财长们在着手制定B计划--当希腊资金耗尽且无力偿债时该怎么办，那就会引发恐慌。

为了解释他的立场，他提到1989年两德统一计划最初制定阶段是有必要在保密状态下进行的。

“如果那个时候，负责的官员--我当时就是其中一位--事先就说，我们制定了一套统一计划，那全世界可能都会说：‘德国人彻底疯了吧！’”

在周五的财长会议上，希腊因为在改革准备方面的拖拖拉拉，受到尖锐批评。改革是希腊从国际金主获得更多金援的前提条件。