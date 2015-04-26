《综述》欧元区警告希腊，不达成全面改革协议就拿不到金援

* 欧元集团敦促希腊加快达成改革协议，以取得资金支持

* 欧元区警告不会因实行部分改革而支付部分援助资金

* 欧洲央行称希腊银行业融资抵押品价值萎缩

* 希腊财长在博客上称，可以讨论养老金和退休问题

* 一位部长称或许是时候准备“B计划”了

路透里加4月24日 - 欧元区财长周五警告希腊，除非希腊左翼政府同意一项全面经济改革计划，否则不会得到进一步援助。目前希腊日益逼近破产境地。

希腊财长瓦鲁法基斯挨过了一个难过的上午，期间欧元区财长们抱怨协商“完全没有成果”。一位财长甚至称，或许各国政府是时候为希腊违约准备“B计划”了。

荷兰财长迪塞尔布洛姆主持了此次在拉脱维亚首都里加召开的会议，对于瓦鲁法基斯此前有关实行部分改革就先发放部分资金的提议，他予以拒绝。

“需要有全面且详细的改革清单，”迪塞尔布洛姆在会后的记者会上表示。“必须达成全面协议才能发放资金...我们都认识到时间紧迫。”

他还表示，6月以后剩余72亿欧元被冻结的救助资金将不会发放，希腊债权人也不会讨论更长期限的资金援助和债务减免，除非希腊达成全面的临时协议。

有关希腊问题的讨论也就持续了约一个小时，各位部长拒绝探讨希腊可能需要达到的预算盈余目标等问题的细节，因为希腊方面没有准备细节，这凸显出欧元区财长们的失望。

希腊总理齐普拉斯周四与德国总理梅克尔在布鲁塞尔会晤后表示，他希望本月底前达成协议，梅克尔周五重申呼吁尽快达成协议。

但迪塞尔布洛姆称，各位财长只会在5月11日再度检视进展，而第二天希腊就必须要向国际货币基金组织(IMF)偿还一项约7.5亿欧元的贷款。

欧洲央行总裁德拉吉表示，只要对希腊银行业者的评估说明其有偿债能力，该央行就将继续允许对其提供紧急贷款。但他警告称，希腊政府公债收益率飙升正在降低希腊银行业者提供的融资抵押品的价值。

面临大量储蓄外流，希腊的银行业者通过希腊央行提供的754亿欧元紧急流动性援助维持生存。但央行消息人士称，欧洲央行内部对流动性援助的批评声音愈发高涨，如果希腊出现欠债逾期未还的情形，紧急流动性援助会受到质疑。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西说，尽管最近几日取得一些进展，但国际债权人与希腊达成协议的事情依然毫无头绪。

“我们今天传递的信息非常清楚：我们需要加速，从今以后需要加速...如果我们希望达成大家认同的目标，即让稳定繁荣的希腊留在欧元区内，就别无选择，”莫斯可维西说。

瓦鲁法基斯寻求淡化分歧，称各国部长已同意加速协商。

“我们同意协议将难达成的说法，但会很快达成，因为这是我们唯一的选择，”他在另外举行的记者会上表示。后来他说，他愿意找到一个折中方案，并警告称，如果希腊违约，那么欧元区也会付出巨大代价。

**让步**

在气氛紧张的会议召开前，瓦鲁法基斯做出了部分让步，以期在希腊资金告磐前获得新的资金援助。他在博客上表示，对部分国有资产私有化及成立税收委员会持开放态度。

但他拒绝削减薪资和养老金，称债权人必须同意接受一个可实现的、不计需偿债务的基本预算盈余目标。

“我们的政府很希望使养老体系变得更加合理(比如，限制提前退休)，推进国有资产的部分私有化进程...成立一个完全独立的税收委员会。”

希腊官员称，争取今年基本预算盈余与GDP之比达到1.2-1.5%，这远低于欧盟/IMF救助计划要求的目标，即2015年为3%，2016年为4.5%。

法国财长萨潘对路透表示，希腊基本预算盈余还有调整空间，“只要它还维持着正面态势。”

希腊资金储备用尽的具体时间尚不清楚，但知情消息人士表示，希腊将难以偿还IMF贷款，是否能从国有实体闲置资金中集结到25亿欧元还不确定。

梅克尔周四与齐普拉斯会面后传递出良好愿望的信号，她对记者表示，“必须全力防止希腊资金告磐。”

但各国财长们的立场则有些强硬，明显是想故意出难题，迫使希腊这届成立刚不久的政府接受养老金和就业市场改革等举措，对这些不受欢迎的举措，希腊政府一直持抵制的态度。自1月左翼党派赢得希腊选举后，协商基本没有什么成果。左翼政党当时承诺结束撙节，并就希腊2,400亿欧元的救助计划重新展开协商。

**欧洲抵御希腊风险的能力增强**

欧元区经济好不容易摆脱了长期危机出现复苏，如今希腊违约可能性的影响是欧元区经济复苏面临的最大风险。

分析师认为，与2011-12年危机最严重时期不同的地方是，欧元区目前对希腊违约的承受能力更强了，因为欧元区拥有自己的救助基金，且有欧洲央行和银行业联盟的支持。银行业联盟可以保护银行业防范危机的影响。

“存在蔓延的风险，但比之前低多了，”标普首席分析师Jean-Michel Six对意大利财经日报24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)表示。