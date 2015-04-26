全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓至9月以来低位--CFTC/路透

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透纽约4月24日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数 据，最近一周汇市投机客削减美元多头仓位，使得净多仓降至去年9月以 来最低。 4月21日止当周，美元净多仓降至378.7亿美元，此前一周为396.8亿 美元。美元净多仓连续第四周减少。 近期公布的一系列美国经济数据令人失望，支持了美联储升息步伐将 放慢的预期。这导致美元上涨动能消退。 同期，欧元净空仓连续第三周下降。欧元兑美元周五触及近两周高位 。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月21日当周 前一周 多头仓位 51,520 54,783 空头仓 65,968 77,853 净仓位 -14,448 -23,070 欧元(125,000欧元为1口) 4月21日当周 前一周 多头仓位 46,821 45,264 空头仓位 261,466 257,611 净仓位 -214,645 -212,347 英镑(62,500英镑为1口) 4月21日当周 前一周 多头仓位 34,830 33,993 空头仓位 64,111 70,038 净仓位 -29,281 -36,045 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月21日当周 前一周 多头仓位 11,105 12,240 空头仓位 10,770 12,070 净仓位 335 170 加元(100,000加元为1口) 4月21日当周 前一周 多头仓位 33,343 23,020 空头仓位 60,394 53,598 净仓位 -27,051 -30,578 澳元(100,000澳元为1口) 4月21日当周 前一周 多头仓位 55,570 55,077 空头仓位 90,233 97,510 净仓位 -34,663 -42,433 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月21日当周 前一周 多头仓位 18,473 17,081 空头仓位 9,985 11,078 净仓位 8,488 6,003 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 白云)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。