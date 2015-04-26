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亚洲 | 2015年 4月 26日 星期日 16:34 BJT

全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓至9月以来低位--CFTC/路透

路透纽约4月24日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数
据，最近一周汇市投机客削减美元多头仓位，使得净多仓降至去年9月以
来最低。
    
    4月21日止当周，美元净多仓降至378.7亿美元，此前一周为396.8亿
美元。美元净多仓连续第四周减少。
    
    近期公布的一系列美国经济数据令人失望，支持了美联储升息步伐将
放慢的预期。这导致美元上涨动能消退。
    
    同期，欧元净空仓连续第三周下降。欧元兑美元周五触及近两周高位
。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                4月21日当周           前一周
    多头仓位       51,520            54,783
    空头仓         65,968            77,853
    净仓位        -14,448           -23,070
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                4月21日当周           前一周
    多头仓位       46,821            45,264
    空头仓位      261,466           257,611
    净仓位       -214,645          -212,347

    英镑(62,500英镑为1口)           
                4月21日当周           前一周
    多头仓位       34,830            33,993
    空头仓位       64,111            70,038
    净仓位        -29,281           -36,045

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 4月21日当周          前一周
    多头仓位        11,105           12,240
    空头仓位        10,770           12,070
    净仓位             335              170
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 4月21日当周          前一周
    多头仓位        33,343           23,020
    空头仓位        60,394           53,598
    净仓位         -27,051          -30,578
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  4月21日当周         前一周
    多头仓位        55,570           55,077
    空头仓位        90,233           97,510
    净仓位         -34,663          -42,433
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  4月21日当周         前一周
    多头仓位        18,473           17,081
    空头仓位         9,985           11,078
    净仓位       　  8,488            6,003
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 白云)
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