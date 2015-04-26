欧洲个股：汇丰考虑将总部迁离英国，最有可能搬回香港

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
* 汇丰最有可能将总部迁往香港
* 两周后英国将举行大选
* 英国加税后，投资者敦促汇丰和渣打考虑迁址
* 汇丰股价涨3%触及四个月高位
路透伦敦4月24日 - 欧洲最大的银行汇丰控股 已下令检视是否应把总部迁出欧洲，并可能迁回香港，这影响到伦敦作为全球金融投资中心的声誉。
汇丰这一声明得到香港的热情回应，但英国政府对此保持沉默。
目前距离英国5月7日大选还有不到两周时间，这可能给首相卡梅伦及其对手工党领袖米利班德带来挑战。
保守党发言人拒绝就汇丰消息置评。
税务、监管更加严格以及房价飙升、银行融资及雇员成本提高，这些都是激励一些银行考虑迁出伦敦的因素。
汇丰一些股东希望其考虑迁回香港，以节省成本，周五的这份声明促使汇丰股价涨近3%。
路透此前报导，汇丰和渣打 高管在考虑从伦敦转至亚洲。
如果汇丰总部换地后，能保留在英国的多数职位，那就不会对英国税收产生重大影响，但可能导致其他业者跟风，有可能削弱伦敦作为金融中心的地位。
渣打表示，正在就是否应考虑迁址听取股东的意见。
香港金管局发言人周五称，已知悉汇丰控股审视是否应将总部迁出英国一事，并会与汇丰跟进；假如汇控将总部迁回香港，金管局持正面态度。 (完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。