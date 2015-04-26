《全球主要央行会议预告》--2015年4月-12月

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
以下为全球主要央行在2015年4月至12月的议息会议及其它重要声明的日 程安排。 ========================================================== 美国联邦公开市场委员会(FOMC) 4月28日至4月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 4月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 6月16日至6月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 6月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 ========================================================== 欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福 5月6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 5月20日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 6月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 6月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至6月18日)。 7月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 7月16日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至9月17日)。 10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者 会。 11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至12月17日)。 ========================================================== 英国央行 5月8日－货币政策会议(5月11日周一继续开会)。 6月3日－货币政策会议(至6月4日)。 7月8日－货币政策会议(至7月9日)。 8月5日－货币政策会议(至8月6日)。 9月9日－货币政策会议(至9月10日)。 10月7日－货币政策会议(至10月8日)。 11月4日－货币政策会议(至11月5日)。 12月9日－货币政策会议(至12月10日)。 ========================================================== 日本央行 4月30日－日本央行货币政策会议。 5月21日－日本央行货币政策会议(至5月22日)。 6月18日－日本央行货币政策会议(至6月19日)。 ========================================================== 加拿大央行 5月27日－公布指标利率决定。 7月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 9月 9日－公布指标利率决定。 10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。 12月 2日－公布指标利率决定。 ========================================================== 瑞士央行 6月18日 - 货币政策评估 9月17日 - 货币政策评估 12月10日 - 货币政策评估 ========================================================== 澳洲央行 5月5日－召开利率会议。 6月2日－召开利率会议。 7月7日－召开利率会议。 8月4日－召开利率会议。 9月1日－召开利率会议。 10月6日－召开利率会议。 11月3日－召开利率会议。 12月1日－召开利率会议。 ========================================================== 新西兰央行 4月30日－公布指标利率。 6月11日－公布货币政策声明和指标利率。 7月23日－公布指标利率。 9月10日－公布货币政策声明和指标利率。 10月29日－公布指标利率。 12月10日－公布货币政策声明和指标利率。 ========================================================== 瑞典央行 4月28日－召开货币政策会议(至4月29日)。 4月29日－公布利率决定。 7月 1日－召开货币政策会议(至7月 2日)。 7月 2日－公布利率决定。 ========================================================== 挪威央行 6月18日－货币政策会议。 9月24日－货币政策会议。 12月17日－货币政策会议。 ========================================================== 台湾 台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。 具体会议日期将在开会前几天公布。 ========================================================== 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。