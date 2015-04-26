版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 26日 星期日 16:52 BJT

金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览

路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.63%或6.59点，报1,060.50点。

中国股市：沪综指收跌结束三连涨，新股发行提速大盘调整压力加大

中国汇市：人民币收涨结售汇基本均衡，美元转弱或促汇率反弹

香港股市：恒指收升，因寄望有更多基金资金流入港股

============================================================================

巴西股市：指标股指跳涨至五个月高点，领涨拉美股市。巴西国家石油公司(Petrobras)和淡水河谷延续近期涨势。指标Bovespa指数 收涨1.63%，报56,594.22点，盘中一度涨1.7%，创11月24日以来盘中高点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 上涨，收报2.9525/50。上日收报2.9791/16。

============================================================================

南非股市：触及纪录高位，在铁矿石价格上涨推动下，Kumba Iron Ore股价上扬推高股指。指标Top-40绩优股指数 收高1.15%，报48,965点；大盘综合指数 收高0.92%，报55,188点，两项股指均创近三个月最大单周涨幅，涨近3%。

南非汇市：兰特兑美元小涨，因美国经济数据疲弱

=========================================================================

印度股市：跌逾1%至近三个半月最低收位，软件服务出口商Infosys公布1-3月获利不及预期，股价重挫6%构成拖累。指标BSE指数 收跌1.07%，报27,437.94点，周跌3.53%；NSE指数 收低1.1%，报8,305.25点，周跌3.5%。两个指标股指均收在1月14日以来低点，且连续第二周周线下挫。

印度汇市：卢比兑美元 收低，报63.56/57，前一日收报63.32/33，追随当地股市跌势，税务相关疑虑也触发美元外流。卢比稍早触及63.6450低点，为12月30日以来低点。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.88%，报1,037.520点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.55%，报566.11点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.24%至50.90卢布；卢布兑欧元 跌0.52%至55.250卢布。(完) (整理 李爽 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐