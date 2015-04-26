金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.63%或6.59点，报1,060.50点。
中国股市：沪综指收跌结束三连涨，新股发行提速大盘调整压力加大
中国汇市：人民币收涨结售汇基本均衡，美元转弱或促汇率反弹
香港股市：恒指收升，因寄望有更多基金资金流入港股
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巴西股市：指标股指跳涨至五个月高点，领涨拉美股市。巴西国家石油公司(Petrobras)和淡水河谷延续近期涨势。指标Bovespa指数 收涨1.63%，报56,594.22点，盘中一度涨1.7%，创11月24日以来盘中高点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 上涨，收报2.9525/50。上日收报2.9791/16。
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南非股市：触及纪录高位，在铁矿石价格上涨推动下，Kumba Iron Ore股价上扬推高股指。指标Top-40绩优股指数 收高1.15%，报48,965点；大盘综合指数 收高0.92%，报55,188点，两项股指均创近三个月最大单周涨幅，涨近3%。
南非汇市：兰特兑美元小涨，因美国经济数据疲弱
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印度股市：跌逾1%至近三个半月最低收位，软件服务出口商Infosys公布1-3月获利不及预期，股价重挫6%构成拖累。指标BSE指数 收跌1.07%，报27,437.94点，周跌3.53%；NSE指数 收低1.1%，报8,305.25点，周跌3.5%。两个指标股指均收在1月14日以来低点，且连续第二周周线下挫。
印度汇市：卢比兑美元 收低，报63.56/57，前一日收报63.32/33，追随当地股市跌势，税务相关疑虑也触发美元外流。卢比稍早触及63.6450低点，为12月30日以来低点。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.88%，报1,037.520点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.55%，报566.11点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.24%至50.90卢布；卢布兑欧元 跌0.52%至55.250卢布。(完) (整理 李爽 审校 白云)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。