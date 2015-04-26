尼泊尔灾情：中国提供2,000万元紧急人道主义物资援助，派出国际救援队

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透北京4月27日 - 中国商务部周日称，中国政府向尼泊尔政府提供2,000万元人民币紧急人道主义物资援助，包括帐篷、毛毯、发电机等灾区急需物资，帮助尼方开展救灾安置工作。
“上述物资将以包机方式尽快发运，以解尼方燃眉之急。后续援助将视尼方需求进一步提供。”刊登在商务部网站的新闻稿称。
另据新华社周日报导，中国国际救援队周日清晨六时许从北京出发，由62名搜救队员、医护队员、地震专家、技术保障人员组成，携带有搜救、医疗等有关救援设备和六条训练有素的搜救犬。
该救援队已在中午抵达尼泊尔首都加德满都，与当地政府建立了联络协调机制，并派出先遣队在灾区开展实地勘察、侦检和安全形势评估等工作。
外交部周日则称，中国外交部长王毅当天上午亦召集尼泊尔强烈地震涉外工作部际紧急协调会，财政部、商务部等多个部门负责人出席，会议指出，进一步组织民航运力，迅速将滞留在尼中国游客接回国内，进一步组织并加强救援力量。并抢通连接西藏与尼泊尔的公路通道，并为在尼中国公民提供各种形式的保护和协助等。
新华社报导还指出，受尼泊尔地震影响，珠穆朗玛峰25日发生雪崩。珠峰西藏一侧攀登的中国15名登山者已全部下撤至海拔5,200米的大本营。目前这些登山者均处于安全状态，情绪平稳。
报导并援引中国驻尼泊尔大使馆周六晚确认，已有四名中国公民在尼境内遇难，另有约10人重伤。
4月25日，尼泊尔发生8.1级强烈地震，已造成人员伤亡和重大财产损失，尼泊尔政府呼吁国际社会提供紧急援助。
新华社报导还指出，尼泊尔发生8.1级强烈地震后，毗邻尼泊尔的中国西藏日喀则市吉隆、聂拉木、定日三县受灾严重，导致18人死亡，20多万人不同程度受灾。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。