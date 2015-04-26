版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 06:31 BJT

****日韩经济指标预测--4月27日-5月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值      前值   
    
    4月27日当周
    
    4月27日(一)
    
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      3月        -7.3%      -1.8%
    
    4月28日(二)
    
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    5月         --           76  
    
    4月29日(三)
    2300 韩国工业生产(较前月)                          3月         --        +2.6%
                     (较上年同期)                                  --        -4.7%
             服务业产出(较前月)                                    --        +1.6%
    2350 日本工业生产                               3月初值      -2.3%       -3.1%
             一个月预估值                                          --        -2.0%
             两个月预估值                                          --        +3.6%
    
    4月30日(四)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      3月         --        +1.0%
    0500 日本新屋开工(较上年同期)                      3月       -1.9%       -3.1%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      3月       +0.5%       +0.8%
                     (较上年同期)                               -12.1%       -2.9%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   3月       +2.1%       +2.0%
             全国整体CPI                                           --        +2.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               4月       +0.5%       +2.2%
             东京地区整体CPI                                       --        +2.3%
    2330 日本求才求职比                                3月        1.15        1.15
             失业率                                               3.5%        3.5%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月         --         持平
                                (较上年同期)                       --        +0.4%
    
    5月1日(五)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      4月         --         49.2
    0000 韩国出口(较上年同期)                      4月初值         --        -4.3%
             进口(较上年同期)                                      --       -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --       顺差84
    0130 日本加班工资                                  3月         --        +0.4%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 4月         --         49.7
    
    5月4日当周
    
    5月3日(日)
    2100 韩国外汇储备(亿韩元)                          4月         --      3,627.5
    2300 韩国经常帐(亿韩元)                            3月         --    盈余107.7
    
    5月4日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐