日韩经济指标预测--4月27日-5月4日****

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27日当周 4月27日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -7.3% -1.8% 4月28日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 76 4月29日(三) 2300 韩国工业生产(较前月) 3月 -- +2.6% (较上年同期) -- -4.7% 服务业产出(较前月) -- +1.6% 2350 日本工业生产 3月初值 -2.3% -3.1% 一个月预估值 -- -2.0% 两个月预估值 -- +3.6% 4月30日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +1.0% 0500 日本新屋开工(较上年同期) 3月 -1.9% -3.1% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 3月 +0.5% +0.8% (较上年同期) -12.1% -2.9% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 +2.1% +2.0% 全国整体CPI -- +2.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 +0.5% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 3月 1.15 1.15 失业率 3.5% 3.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.4% 5月1日(五) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 49.2 0000 韩国出口(较上年同期) 4月初值 -- -4.3% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差84 0130 日本加班工资 3月 -- +0.4% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 49.7 5月4日当周 5月3日(日) 2100 韩国外汇储备(亿韩元) 4月 -- 3,627.5 2300 韩国经常帐(亿韩元) 3月 -- 盈余107.7 5月4日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。