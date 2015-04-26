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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 07:42 BJT

投行观点：英镑在英国大选不确定风险面前将保持韧性--高盛

对冲基金据说在英镑买家之列。英镑兑美元周线有望涨1%，并创下五年前英国上次大选之后最大的两周涨幅。

不过，投资者也在一直买入英镑在5月7日大选左右的期权，对冲这期间英镑的波动性。民调显示，现任执政党保守党和反对党工党的支持率不相上下，所以很有可能选出一个“没有多数党的议会”。

较小政党表现强势，也使得外界难以预测到底会出现一个什么样的政府，但联合执政的前景意味着，未来政府“有可能会走中间路线”，高盛称。

“大选本身的不确定性不大可能决定英镑的走势。而且，我们对英国经济活动的正面展望意味着，除了美元，我们继续预测英镑兑多数G10货币都将升值，尤其是欧元。”

高盛预测，欧元兑英镑未来一年将跌至0.65英镑，周五约报0.7175英镑。(完) (编译 郑茵/白云; 审校 张荻/许娜)
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