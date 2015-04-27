《焦点》Apple Watch低调开卖，消费者在东京和柏林商店门前排队购表

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
自4月10日开始接受订单以来，苹果尚未公布任何相关数据。不过，许多预定买家已获悉，他们至少要等一个月甚至更长时间才能拿到货，因强劲的预定量超过了有限的供应量。
华尔街对Apple Watch销量的预估范围较为宽泛。FBR Capital的Ives基于网上订单积压情况等信息，将2015年销量从1,700万只上调到了2,000万只。
Apple Watch多数配件都在台湾生产。上述猜测与台湾消息人士提供的信息相符。供应商告诉路透，苹果计划在今年至少售出2,000万只Apple Watch。
据苹果介绍，Apple Watch初期可用应用程序超过3,000款，均为专门设计用于该智能手表小屏幕的软件程序。
德国保时捷汽车公司 宣布成为首家发布Apple Watch应用的汽车厂商。借助该应用，司机可遥控车辆通风，确保车门已锁，并且能够定位汽车停放位置。
苹果周三称，部分以为等到6月才能拿到新买的Apple Watch的买家，将能提前收到货。 (完) (编译 许娜/汪红英/刘秀红；审校 龚芳/王丽鑫)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。