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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 07:41 BJT

星股业绩：星展银行第一季净利跳增10%，高于分析师预估

路透新加坡4月27日 - 新加坡最大的银行星展集团 周一公布一季度核心获利跳增10%，升幅高于分析师预估，因贷款实现两位数增长，提振该行的净利息收入(NII)。

星展称，1-3月净利为11.33亿坡元(8.5054亿美元)，路透访问的六位分析师给出的预估均值为10.27亿坡元。

该行上年同期未计特殊项目的净利为10.33亿坡元。

星展一季度含出售物业所获一次性收益的净利增至12.69亿坡元，上年同期为12.31亿坡元。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)
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