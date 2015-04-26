《中国已公布新股发行上市日程表》--4月27日

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/5 深 永兴特钢 002756 不超过5,000 -- -- 平安证券 5/8
5/5 深 中光防雷 300414 不超过2,107 -- -- 国信证券 5/8
5/5 深 创业软件 300451 不超过1,700 -- -- 国元证券 5/8
5/5 深 山河药辅 300452 不超过1,160 -- -- 国元证券 5/8
5/5 深 赢合科技 300457 1,950 -- -- 平安证券 5/8
5/5 深 浙江金科 300459 2,650 -- -- 平安证券 5/8
5/5 深 惠伦晶体 300460 4,208 -- -- 招商证券 5/8
5/5 沪 广信股份 732599 不超过4,706 -- -- 华林证券 5/8
5/5 沪 莱克电气 732355 不超过4,100 -- -- 华林证券 5/8
5/6 深 东方新星 002755 2,534 -- -- 华泰联合 5/11
5/6 深 先导股份 300450 1,700 -- -- 兴业证券 5/11
5/6 深 三鑫医疗 300453 不超过1,986 -- -- 华泰联合 5/11
*5/6 深 康拓红外 300455 3,500 -- -- 中投证券 5/11
5/6 深 耐威科技 300456 不超过2,100 -- -- 国信证券 5/11
5/6 深 全志科技 300458 4,000 -- -- 平安证券 5/11
5/6 沪 新 通 联 -- 2,000 -- -- 中德证券 5/11
5/6 沪 海利生物 732718 7,000 -- -- 海通证券 5/11
5/6 沪 雪峰科技 732227 不超过8,235 -- -- 东方花旗 5/11
*5/6 沪 红 蜻 蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 5/11
5/7 深 永东股份 002753 2,470 -- -- 中德证券 5/12
5/7 沪 普 莱 柯 -- 不超过4,000 -- -- 平安证券 5/12
5/7 沪 醋化股份 -- 不超过2,556 -- -- 平安证券 5/12
*5/7 沪 艾华集团 -- 5,000 -- -- 平安证券 5/12
*5/7 沪 金海环境 732311 5,250 西南证券 5/12
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
4/27 沪 星光农机 5,000 11.23 21.19 中航证券
*4/28 沪 江苏有线 59,700 5.47 22.98 华泰联合
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。