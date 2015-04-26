《中国报摘》--中国证券报4月27日

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋指出，证监会下一步将全面加强资本市场与现代农业的对接，研究推出更多涉农期货品种，进一步拓宽服务农业产业客户的覆盖面；做好农产品期货期权试点工作。
* 其他:
--截至4月26日，沪深两市已有1,307家公司披露一季报。这些公司1-3月实现净利润1,113.40亿元人民币，同比增长5.85%；实现营业总收入同比增2.24%。
--国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，“一带一路”建设重点在基础设施、互联互通，要进一步重视和推进通信产业走出去。在通信网络建设方面，为了保证“一带一路”通信无障碍，国内相关机构正在研究，未来3-5年将发射多颗卫星，实现全部覆盖。
--中国银行 副行长高迎欣表示，商业银行要在人民币国际化的过程中发挥积极作用，推进人民币与“一带一路”沿线国家货币的报价和直接交易，促进人民币用于沿线国家资产计价、纳入沿线国家储备货币。
--上海证券交易所日前发布《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引（征求意见稿）》，规范和强化“PE(私募股权投资基金)+上市公司”模式下的信息披露。
--万科 公布一季报，由于结算规模有所缩小，万科一季度净利润6.5亿元，同比下降57.5%。不过，万科在一季度表现出较强的拿地热情，共计新增规划建筑面积170万平方米，项目开工进度也在加快。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。