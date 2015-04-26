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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月27日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋指出，证监会下一步将全面加强资本市场与现代农业的对接，研究推出更多涉农期货品种，进一步拓宽服务农业产业客户的覆盖面；做好农产品期货期权试点工作。

* 其他:

--截至4月26日，沪深两市已有1,307家公司披露一季报。这些公司1-3月实现净利润1,113.40亿元人民币，同比增长5.85%；实现营业总收入同比增2.24%。

--国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，“一带一路”建设重点在基础设施、互联互通，要进一步重视和推进通信产业走出去。在通信网络建设方面，为了保证“一带一路”通信无障碍，国内相关机构正在研究，未来3-5年将发射多颗卫星，实现全部覆盖。

--中国银行 副行长高迎欣表示，商业银行要在人民币国际化的过程中发挥积极作用，推进人民币与“一带一路”沿线国家货币的报价和直接交易，促进人民币用于沿线国家资产计价、纳入沿线国家储备货币。

--上海证券交易所日前发布《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引（征求意见稿）》，规范和强化“PE(私募股权投资基金)+上市公司”模式下的信息披露。

--万科 公布一季报，由于结算规模有所缩小，万科一季度净利润6.5亿元，同比下降57.5%。不过，万科在一季度表现出较强的拿地热情，共计新增规划建筑面积170万平方米，项目开工进度也在加快。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 张喜良)
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