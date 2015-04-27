欧洲个股：诺基亚否认将重新开始生产手机

路透赫尔辛基4月26日 - 芬兰诺基亚 否认了中国媒体称其计划重新开始生产手机的报道。

“诺基亚注意到近期有新闻报道称，公司表达了在中国研发中心生产手机的意向。这些报道不实，”诺基亚在其网站上的声明中称。

“诺基亚特此重申，目前公司没有生产或出售手机的计划。”

不过，诺基亚曾经表示，在考虑通过品牌授权重返智能手机业务领域。

诺基亚去年将自己的手机业务卖给微软 ，但几个月之后公司推出了新的品牌授权平板电脑，这些电脑是按台湾鸿海 的授权生产的，当时诺基亚就有跟进推出更多设备的意图。

诺基亚已与微软达成协议，保证自己在2016年之前都不会从事手机业务。

“只有疯了才不会去考虑那个机会。我们当然会考虑，”诺基亚技术部门的产品主管Sebastian Nystrom去年11月对路透表示。

诺基亚本月宣布收购法国阿尔卡特-朗讯 ，此举是为了加强自己的网络设备业务，并称会出售地图业务。有报导称，地图业务已引起众多车商、Facebook和叫车业务提供商优步(Uber)的兴趣。(完) (编译 白云; 审校 张荻)