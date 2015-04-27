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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 08:31 BJT

《全球汇市》美国数据疲弱令美元处于守势，希腊债务谈判担忧打压欧元

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0874 1.0872 +0.02 -10.11 1.2097

美元/日圆 118.80 118.97 -0.14 -0.74 119.68

欧元/日圆 129.18 129.34 -0.12 -10.77 144.78

美元/瑞郎 0.9531 0.9540 -0.09 -4.12 0.9941

英镑/美元 1.5180 1.5186 -0.04 -2.52 1.5573

美元/加元 1.2161 1.2178 -0.14 +4.67 1.1618

澳元/美元 0.7833 0.7812 +0.27 -4.10 0.8168

新西兰元/美元 0.7613 0.7605 +0.11 -2.36 0.7797

澳元/日圆 93.060 92.940 +0.13 -4.80 97.750

新西兰元/日圆 90.440 90.480 -0.04 -3.08 93.310

英镑/日圆 180.34 180.67 -0.18 -3.24 186.38

澳元/新西兰元 1.0281 1.0265 +0.16 -1.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/刘秀红/王丽鑫/汪红英；审校 白云/王颖/李爽/龚芳)

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