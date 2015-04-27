美日贸易：谈判僵局恐难在安倍访美期间打破--白宫

路透华盛顿4月24日 - 美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三定于下周举行会晤，但白宫方面在周五给两国贸易谈判打破僵局的期望浇了冷水，使得跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)签署的时间也进一步推后。

“我们还没有到这一步，”奥巴马的副国家安全顾问Caroline Atkinson说。

美日两国达成协议是TPP协定达成的关键，因为两国的经济规模在所有成员国中占到80%。TPP协定涉及的贸易量将占到全球的三分之一，因此也被美国视为遏制中国影响力日益扩大的一个重要砝码。

Atkinson说，两国本周在东京举行了紧张的高级别磋商，并取得重大进展，但还需要做更多工作，特别是在汽车和农产品这些棘手问题上。

“预计两国领导人...将有机会讨论下一步应共同采取什么行动。但我们估计不会宣布达成最终协议，”她在周二白宫峰会前的电话会议上对记者表示。

此外，美国国会推动立法以加快此类贸易协议在国会批准的进度，白宫官员对此表示欢迎。不过阻力依然存在，奥巴马所在的民主党仍有部分议员担心这些贸易协定会损害美国就业。(完)