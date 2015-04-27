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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月27日-5月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时间    国家   规模        发行细节
 4/27    1350    法国               标售国库券(BTF)
 4/27            美国               发售两年期公债
 4/27            意大               标售零息/BTP债券
                 利                 
 4/27            德国               标售公债
 4/28            意大               标售国库券
                 利                 
 4/28            日本               标售三个月期贴现国库
                                    券
 4/28            日本               标售两年期公债
 4/28            美国               发售五年期公债
 4/29            美国               发售两年期浮息公债
 4/29            美国               发售七年期公债
 4/29            德国   40亿欧元    标售五年期联邦公债
 4/29            意大               标售中长期公债
                 利                 
 5/1             日本               加强流动性标售
 5/4     1350    法国               标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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