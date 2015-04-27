美国与加拿大经济指标预测--4月27日-5月4日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月27日当周
4月27日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 59.2
服务业PMI 59.5 59.2
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负17.4
4月28日(二)
1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整房价指数(较前月)2月 +0.8% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
房价指数(较上年同期) +4.7% +4.6%
1400 美国消费者信心指数 4月 102.5 101.3
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 4月 -- 负8
4月29日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 458.4
再融资指数 -- 1,920.1
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季 +1.0% +2.2%
最终销售 +1.4% +2.3%
消费者支出 -- +4.4%
GDP隐性平减指数 +0.4% +0.2%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -1.8% -0.4%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.1% +1.8%
(较上年同期) -- -1.6%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 3月 +1.2% +3.1%
1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
4月30日(四)
1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 -- -0.1%
个人所得(较前月) 3月 +0.3% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.5% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月25日当周 -- 29.5
四周均值(万人) -- 28.450
续请失业金人数(万人) 4月18日当周 -- 232.5
1230 美国雇佣成本指数 第一季 +0.6% +0.6%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.1% -0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 50.0 46.3
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 -- +2.0%
5月1日(五)
1330 加拿大经季节调整RBC制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 48.9
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 54.2
1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.5% -0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 52.0 51.5
投入物价分项指数 -- 39.0
就业分项指数 51.0 50.0
新订单分项指数 -- 51.8
1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 96.0 95.9
现况指数 108.3 108.2
预期指数 88.1 88.0
1730 美国汽车销售年率(万辆) 4月 1,690 1,715
5月4日当周
5月4日(一)
1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 677.6
1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +1.3% +0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8%
耐久财订单(较前月) 3月修正值 -- +4.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +2.6%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -0.5%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 戴素萍)
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