《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月27日

*工商时报：

--增加金融整并动能，金管会正研议重新开放金融机构运用〞公开收购〞模式进行并购，但前提必须是买家有把握取得被并购者51%以上的股权，且确保小股东权益。

--核电争议未解，随着三座核电厂未来可能陆续除役，加上核四封存暂不商转，经济部日前委托智库进行经济模型分析，结果显示，若10年后全面废核，GDP恐将下降0.5%，电价上涨逾一成。

--根据八大银行内部最新统计，八大银行旗下大陆分行，今年首季获利共赚进逾2,000万美元，其中，一银、土银、合库分居获利前三名，其中以土银一口气税前获利增至近316万美元而晋身第二名，成长率达27%，最为突出，合库获利亦有超过一成的年增率。

*经济日报：

--五大券商上周二(21日)密会香港交易所集团行政总裁李小加，力拱〞台港通〞，希望藉由政治味较淡的〞台港通〞架构，先引进人民币上千亿元的在港大陆资金投资台股，并作为金管会日后推动〞台沪通〞的踏脚石。

--财政部收购台北101股权过半案传出即将明朗，买卖双方经过一个多月的洽谈，近日有机会敲定价格，顺利的话最快下周召开董事会，将由兆丰金 、华南金 及一银等六、七家公股事业收购约6%股权。

--台企银 今日将召开董事会，讨论提名董事候选人，财政部与台企银针对改选战略沟通后，决定今天董事会，公股将推出15席董事候选人，足额提名，此外，由于公股具备持股优势，因此预期经营权仍将稳如泰山，且规划五席常董，今年仍将由公股全包。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。