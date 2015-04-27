更正-欧洲个股：汇丰考虑剥离英国零售银行业务--星期日泰晤士报

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：因译文有误，最后一段译文应改为“香港的大多数钞票都是汇丰发行的”，非“香港的大多数银行汇票都是由汇丰开出的”)
路透4月26日 - 英国星期日泰晤士报报导称，欧洲最大的银行汇丰控股 正在考虑通过一项200亿英镑(303.7亿美元)的交易剥离其英国零售银行业务的计划。
该报援引高层消息人士报导称，汇丰的董事们正在为其英国零售业务的将来做打算。
汇丰拒绝就该报导置评。
汇丰已下令检视是否应把总部迁出英国，并可能迁回香港，这影响到伦敦作为全球金融投资中心的声誉。
英国有一项法律强制各大银行在2019年之前将他们的国内零售业务分离出来，该法律可能成为汇丰做出任何决定的关键影响因素。有投资者表示过，如果汇丰真的搬家，那它有可能选择剥离英国分支。
汇丰150年前成立时名为香港上海汇丰银行。香港的大多数钞票都是汇丰发行的，过去三年间，汇丰在香港盈利240亿美元，同期在英国亏损40亿美元。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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