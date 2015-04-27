香港金融：金管局上周五共向市场注入148.8亿港元，遏抑港元强势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月27日 - 港元持续强势，香港金管局上周五于纽约交易时段再向市场注资17.05亿港元，加上同日稍早注入旳131.75亿港元，单日共计在市场承接了148.8亿港元的美元沽盘。
据路透报价网页 显示，周二（28日）银行体系总结余将增至3,106.8亿港元。
香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。自金管局于4月9月启动今年新一轮注资以来，合计已向市场注入714.94亿港元。
周一香港时间08:23，港元兑美元 汇价处于7.7501的偏强水平。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。