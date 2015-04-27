香港金融：金管局上周五共向市场注入148.8亿港元，遏抑港元强势

路透香港4月27日 - 港元持续强势，香港金管局上周五于纽约交易时段再向市场注资17.05亿港元，加上同日稍早注入旳131.75亿港元，单日共计在市场承接了148.8亿港元的美元沽盘。

香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。自金管局于4月9月启动今年新一轮注资以来，合计已向市场注入714.94亿港元。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)