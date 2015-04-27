《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日

**上海证券报**

--中国证券投资基金业协会昨日公布首批私募基金外包服务机构名单，五家证券公司、四家商业银行和两家基金公司跻身其中，此外还包括三家IT公司和一家独立外包机构。

--中国证监会证券基金机构监管部副主任李格平表示，目前期货公司股权融资获得突破性进展，多家期货公司IPO上市取得实质性进展，还有很多公司正在准备IPO上市和新三板挂牌。

**证券时报**

--全国中小企业股份转让系统公司总经理谢庚表示，目前还没有推出竞价交易和降低投资门槛的考虑。

**第一财经日报**

--财政部条法司副司长赖永添表示，调研发现须谨防地方假借PPP(政府和社会资本合作)等变相搞政府负债。

--一位负责新三板挂牌及配套投融资的券商人士透露，除已进入监管部门审核程序的齐鲁银行外，潍坊银行、德州银行和莱商银行等多家城商行，以及农村金融机构也在筹备挂牌新三板。

**每日经济新闻**

--财政部长楼继伟在出席清华大学一个论坛时表示，中国在未来的五年或10年，有50%以上的可能性会滑入中等收入陷阱；现在中国关键的任务是要跨过中等收入陷阱，实现6.5%-7%的经济增长速度。

**人民日报**

--记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，受国家发改委委托，中债登将承担企业债券发行审核中的第三方技术评估工作。今后发改委将不再对企业债申报材料进行具体审核，而是参考中债登出具的技术评估意见，作出是否同意发债的决定。这意味着注册制渐行渐近。(完)