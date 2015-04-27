《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月27日

路透香港4月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比 较.(1美元=7.7499港元 ) 美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，道琼工业指数 收高21.45点，或0.12 %，至18,080.14点。科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.160 -0.32 20622 13.032 -0.67 中国铝业 16.780 0.54 68008 5.202 1.60 中国移动 75.000 0.96 184100 116.249 1.00 中国人寿 73.350 -0.38 44334 37.897 0.66 中石油 130.050 -0.91 39020 10.079 1.09 中石化 91.730 0.65 22261 7.109 -0.15 汇丰控股 47.710 3.47 3276603 73.950 0.20 中电信 77.530 4.46 16465 6.008 0.48 中国联通 19.410 1.20 169986 15.043 1.64 兖州煤业 10.260 -0.58 25634 7.951 -0.11 华能国际 58.890 0.29 24194 11.410 0.97 南方航空 50.720 2.78 19428 7.861 1.31 东方航空 40.740 -6.34 41712 6.315 2.18 中芯国际 5.400 -1.10 13259 0.837 0.84 （完） (整理 梁慧仪)