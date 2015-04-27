版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月27日

路透香港4月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比
较.(1美元=7.7499港元 )
    
    美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，道琼工业指数 收高21.45点，或0.12
%，至18,080.14点。科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       168.160   -0.32      20622            13.032      -0.67
 中国铝业                      16.780    0.54      68008             5.202       1.60
 中国移动                      75.000    0.96     184100           116.249       1.00
 中国人寿                      73.350   -0.38      44334            37.897       0.66
 中石油                       130.050   -0.91      39020            10.079       1.09
 中石化                        91.730    0.65      22261             7.109      -0.15
 汇丰控股                       47.710    3.47    3276603            73.950       0.20
 中电信                        77.530    4.46      16465             6.008       0.48
 中国联通                      19.410    1.20     169986            15.043       1.64
 兖州煤业                      10.260   -0.58      25634             7.951      -0.11
 华能国际                      58.890    0.29      24194            11.410       0.97
 南方航空                      50.720    2.78      19428             7.861       1.31
 东方航空                      40.740   -6.34      41712             6.315       2.18
 中芯国际                       5.400   -1.10      13259             0.837       0.84
 （完）

 (整理　梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐