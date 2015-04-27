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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 08:56 BJT

国际油市：美国原油期货守在57.15美元上方，因也门动乱加剧

也门冲突在周日升级。也门外交部长亚辛(Riyadh Yaseen)周日拒绝前总统萨利赫 (Ali Abdullah Saleh)发出的和平谈判呼声，称沙特为首的联盟尚未结束对反政府胡塞武装的军事行动。

美国军方称，以美国为首的军事行动目标是叙利亚的伊斯兰国激进份子，在上周五至周六早间分别在叙利亚和伊拉克境内该组织发动七次和16次空袭。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 龚芳/李爽)

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