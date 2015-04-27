国际油市：美国原油期货守在57.15美元上方，因也门动乱加剧

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
也门冲突在周日升级。也门外交部长亚辛(Riyadh Yaseen)周日拒绝前总统萨利赫 (Ali Abdullah Saleh)发出的和平谈判呼声，称沙特为首的联盟尚未结束对反政府胡塞武装的军事行动。
美国军方称，以美国为首的军事行动目标是叙利亚的伊斯兰国激进份子，在上周五至周六早间分别在叙利亚和伊拉克境内该组织发动七次和16次空袭。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 龚芳/李爽)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。