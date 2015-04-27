《香港报摘》--经济日报4月27日

* 头版头条：

--摩根士丹利亚洲及新兴市场股票策略部主管郭强盛（Jonathan Garner）上周调高恒指 目标位至30,000点，最乐观情况是34,000点，为市场上最牛预测。他认为，港股市盈率只有约12倍，相对欧美股市约16倍，估值便宜，所以调升目标位。

* 其他：

--据业界最新统计，强积金（Mandatory Provident Fund）总资产值首季达5,948亿港元，按季增298亿港元；人均账户逼近22万港元的新高。市场普遍预期今年底MPF总额有望突破6,000亿港元大关，主要受惠股市升值及供款上限已提高。

--海螺水泥 执行董事兼总经理王建超表示，希望把握未来三年时间，在东南亚等国家建设约4,000万吨新产能；内地发展策略主要是收购并购为主，预计中西部的收购兼并机会不少。（完）

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