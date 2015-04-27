《分析》生产率难题将成英国胜选党必须承受之重

Scuoler指出，一些英国制造业者也特别希望把公司卖给外国竞争对手，而不是通过提高生产率把企业做大，到国际市场上去竞争。

英国政府官方预测机构去年年底时预计，若生产率增长不能恢复到过去更接近2%的平均水准，则年度经济增长率有可能下滑至不到1%。

那么，英国的公共债务或将继续以比国民收入更快的速度增长，从而可能迫使将来的政府削减支出或提高税收。

伦敦政治经济学院教授John Van Reenen表示，政府在高速宽带、道路和机场等基础设施建设方面无所作为，也不利于英国经济。

这在一定程度上反映了英国复杂的规划法规，但2010年以来的撙节努力也是原因之一。

“我们在许多长期投资领域投资不足，而这些投资是提高生产率水平所必需的，”Van Reenen称。他在1999-2001年曾担任英国政府高级政策顾问。

民调公司ComRes的调查结果显示，超过三分之二的保守党和工党议员认为低生产率问题“非常”或“极为”重要，是两党共识程度最高的经济问题。

但在选举活动中，虽然工党领袖米利班德在一次演说中称低生产率是“我们面临的最大经济挑战”，但两党都还是基本坚守减赤和不平等的主题。

“他们都尽可能使信息简洁，”ComRes政治民调主管Tom Mludzinski称，“(生产率)不是最吸引人的，也不能赢得选民很大兴趣。”(完) (编译 王丽鑫/李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 王洋/艾茂林/戴素萍/王颖)